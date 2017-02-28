南寮香山停電有解 竹市爭取電線電纜化

我要評比

新竹市長林智堅爭取南寮、香山地區電線、電纜地下化。（徐養齡攝）

新竹市每遇颱風，香山、南寮地區的電線桿和電纜常被颱風吹倒，停電狀況層出不窮，市長林智堅積極爭取，台電預計投入逾9千萬將兩區電線、電纜地下化，總長達6.49公里，施工期程從今年到2019年。

林智堅表示，香山與南寮地區因處沿海迎風面，加上新竹原本風勢就強，每逢颱風期間，電杆、電纜易被吹倒損壞，去年梅姬颱風就造成香山區與南寮區不少電杆被吹倒，導致約2萬戶停電。

林智堅擔心災害持續發生，積極向經濟部爭取將新竹市納入優先電線電纜地下化城市，經濟部防災型電桿地下化計畫規劃期程從今年到2019年度，台電公司預計投入逾9千萬元。

市府產發處表示，今年度防災型電桿地下化優先路段為南寮區延平路二段、中華路5段（香山27-66）及東南街部分巷道，明年度為延平路一段（虎林街-浸水北街），後年則是延平路一段（牛埔北路-經國路）。

市府目前已完成政策規劃階段，後續執行階段將配合中央政府政策，並依據竹市路平專案、新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例等相關規定，配合後續推動事宜，提升電桿地下化工程執行效率。

林智堅表示，盼透過電線電纜地下化，提供市民穩定的電力，即使遇到颱風也能安心生活，確保穩定的民生與工商業用電。

(中時)