趁老闆轉身忙碌 賊偷19張刮刮樂

男子趁機偷竊19張刮刮樂。（葉書宏翻攝）

老闆將所有刮刮樂攤在桌面上供挑選，男子於老闆轉身替其他客人下注時，趁機將一本19張元的「金麻將刮刮樂」」偷藏入褲子口袋。

年約40多歲男子27日下午3時許，到新北市新店區建國路某投注站，佯稱要購買刮刮樂，邵姓老闆將所有刮刮樂攤在桌面上供挑選，男子於老闆轉身替其他客人下注時，趁機將一本19張、每張價值300元的「金麻將刮刮樂」」偷偷藏入褲子後方口袋，隨後趁機離開。新店警分局碧潭派出所獲報，正循線偵辦中。

(中時)