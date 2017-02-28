紀念二二八 林全提政院轉型正義成果

今天是二二八事件70週年，高雄市政府上午在當年軍事鎮壓起點、後備指揮部壽山營區的前身「高雄要塞司令部」舉辦追思儀式，行政院長林全宣示新政府轉型正義的決心及成果。

林全與高雄市長陳菊、高市議長康裕成、民進黨多名立委，以及彭明敏等多名受難家屬一起默哀，並進入當年和談破裂的會議室獻花追念。

林全說，花了70年走到今天，站在當年和平未竟之地的歷史現場，沒有懼怕，一起紀念，一起面對，一起努力還原歷史真相並致力轉型正義，讓民主前輩的血淚沒有白流。

林全表示，二二八事件不僅造成受難者家屬的傷痛，並帶進台灣後來的長期戒嚴，他今天重回高雄歷史現場紀念二二八事件，別具意義。

林全並細數政院近來推動轉型正義成果並展望未來工作方向。

他說，處理國民黨不當黨產截至2月15日，受理292件檢舉及陳情案件，均一一立案明查，其次是政治檔案解密和公開，對威權時代尚未公開的檔案，未來3年將完成清查、徵集和處理。另為紀念鄭南榕先生，訂今年起每年4月7日為言論自由日，並將「促進轉型正義條例」列為優先法案，成立專責機構加速正義轉型工作。

他希望，以開放透明態度揭露歷史真相，促進社會真正和解，國家真正團結，開創更大的合作空間，這是成就並深化民主的必要過程。

陳菊則希望以促進民主與和平的行動來面對歷史，打破被劃分的疆界，她並感謝高史博與國防部能共同完成這項具時代意義的任務，讓受難者家屬重返當時民主前輩們勇敢挺身之處，一同面對歷史，也希望讓此歷史事件傷痕得以撫平，展開高雄人權城市的歷史新頁。

重回歷史事件現場，家屬感慨萬千。「爸爸，請你安息」，高雄市二二八關懷協會理事長(二余)世文的父親(二余)光明是當年上山談判代表之一，他哽咽回憶說，當年35歲的父親為了和平冒險前來這裡，卻從此一去不回，至今死仍不見屍。

二二八是近代史慘案，雖政府對受難者補償、道歉，但受難者家屬心中仍有一個結未解，因為長期以來無真相，難追責任，只有受難者，沒有加害者。

當年參與和談的前高雄參議院議長彭清靠是彭明敏的父親，彭明敏重回父親踏過的路，百感交集。彭明敏說，父親與其他代表上山談判，全都被制住、繩索捆綁並在頸後打結，士兵也不停地用刺刀抵向他們胸部，大家都覺得沒有活路了。隔天父親雖被釋放回家，但發誓不再碰政治。

他希望，透過相關檔案陸續揭密，能還原歷史真相。

曾訪談過時任南部防衛司令彭孟緝的中研院台史所研究員許雪姬表示，70年前坐著軍方派的卡車上山，彭孟緝指(二余)光明等人帶槍進入試圖威脅，依常理並不可能。二二八歷史的研究，常以台北為中心作論述，其實高雄觀點至為重要，因為若沒真相，就不知如何和解與寬恕。

文史研究者郭吉清表示，以窗戶位置對照資料照片及訪談記錄，70年前與今天的高雄要塞司令部內部，已有些許改變。1060228

(中央社)