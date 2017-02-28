台女客死異鄉！陳屍泰國芭達雅飯店泳池 死因不明

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台女客死異鄉。圖為泰國芭達雅夜間街景。(中央社)

據交通部觀光局通報，27日上午一名台灣50多歲王姓婦人驚傳陳屍在泰國南部觀光勝地芭達雅一家飯店泳池中，死因不明，仍待警方調查。觀光局說，今天下午2時電詢駐泰國台北經濟文化辦事處行政組，得知是東森旅行社所舉辦的宜蘭縣琦華會泰國行5日遊。

外交部表示，由於曼谷距芭達雅逾100公里，詳細情形要等進一步回報，駐泰國代表處已派員前往協助善後，並通知家屬。

觀光局說，王姓旅客27日上午於芭達雅飯店游泳池內溺水，經送醫急救於晚間宣告不治。東森旅行社在今天上午8時聯繫代表處請求協助，代表處立即派人前往，目前死者家屬亦已抵達當地處理善後事宜。

觀光局已連繫東森旅行社，請其按照旅行業管理規則第39條規定進行書面通報，並提供家屬必要的協助。

(中時電子報)