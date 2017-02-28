228去蔣風波 吳敦義：民進黨搞意識型態鬥爭
前副總統吳敦義今(28)日到高市楠梓區參加新春聯誼，適逢228，提及近日去蔣化風波，有感而發說，雖然蔣介石總統在228事件中應該負責任，可是也不能抹滅老蔣總統的功，功過留予歷史評價，但蔡政府急了，用盡手段搞意識形態鬥爭，藉此掩飾人心失望、經濟不行、執政無能。
吳敦義上午10時30分抵達楠梓區翠屏里活動中心，爭取黨員支持他競選黨主席，現場支持者熱情高喊「吳主席凍蒜」、「吳主席加油」。吳敦義說，黨需要是好的領頭羊，帶領重返執政，現正是機會，民進黨政府施政推同婚法案、年金改革、一例一休、陸客不來，大失民心，氣數下降，國民黨團結由弱轉強，選對領頭羊，讓黨再復興。
話鋒一轉，提到228事件、以及最近再被掀起的去蔣風潮，也直為老蔣總統叫屈。
他細數蔣介石對中華民國的貢獻，從八年抗戰成功、光復台灣，到後來古寧頭戰爭，雖然當時他已下野，仍以精神領袖帶領國軍擊敗共軍，守住國土，避免台灣淪為赤化，還在台灣推動三七五減租、九年國教，打擊中正紀念堂實在沒有道理。
吳敦義強調，228被冤枉都已恢復名譽，也做出賠償，過去事蹟全都揭露出來，沒有被掩蓋掉，政府該負的責任都負了，但蔣總統對中華民國、對台灣做出的貢獻，也不能隨便抹滅、隨便侮辱，有功要肯定，有過也不要掩飾，等到以後歷史事蹟都清楚了，功過留予歷史、留予後人評說。
如今蔡政府為了掩飾執政無能，搞意識形態、搞鬥爭，在野黨應該聯合正義人心起來反抗，未來國民黨重掌政權，一定撥亂反正。
(中時)
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