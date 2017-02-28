這次不是蔣公銅像 二二八紀念碑被潑紅漆

228事件今年滿70周年，中市政府今日在二處二二八紀念公園舉行追思會，其中東峰公園的二二八紀念碑今早卻發現被潑了紅漆，雖經清潔公司緊急清理，仍然有紅色痕跡，紀念活動也如期進行。這是繼中正紀念堂去蔣化，及近來多起校園蔣公銅像遭移除或損毀事件後，再次發生的毀損事件，不過這次是二二八紀念碑。（黃國峰攝）

東峰公園的二二八紀念碑今早卻發現被潑了紅漆，雖經清潔公司緊急清理，仍然有紅色痕跡。（黃國峰攝）

東峰公園的二二八紀念碑今早卻發現被潑了紅漆，雖經清潔公司緊急清理，仍然有紅色痕跡。（黃國峰攝）

二二八事件70周年，在全台各地充斥著拆除蔣公銅像的聲浪中，位於台中市東峰公園內的二二八紀念碑竟傳出遭潑漆，今天上午被發現後引起附近民眾愕然，有人還直言「以為只有蔣公銅像會被潑漆」。

上午8時許，台中市政府外包的清潔公司前往東峰公園清潔維護，赫然見到二二八紀念碑被潑上紅漆，因10點鐘該處就要舉辦二二八追思活動，清潔人員趕忙清洗，但紀念碑的水泥區塊上仍有除不去的紅色痕跡，現場更充斥著油漆味。

當地居民表示，發現紀念碑被潑漆，都感到很錯愕，原本還以為只有蔣公銅像會被潑漆，沒想到連紀念碑也這樣。警方到場了解後研判，應該是清晨時前往潑漆，目前已調閱附近路口監視器，盼揪出涉案者。

(中時)