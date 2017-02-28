這次不是蔣公銅像 二二八紀念碑被潑紅漆
二二八事件70周年，在全台各地充斥著拆除蔣公銅像的聲浪中，位於台中市東峰公園內的二二八紀念碑竟傳出遭潑漆，今天上午被發現後引起附近民眾愕然，有人還直言「以為只有蔣公銅像會被潑漆」。
上午8時許，台中市政府外包的清潔公司前往東峰公園清潔維護，赫然見到二二八紀念碑被潑上紅漆，因10點鐘該處就要舉辦二二八追思活動，清潔人員趕忙清洗，但紀念碑的水泥區塊上仍有除不去的紅色痕跡，現場更充斥著油漆味。
當地居民表示，發現紀念碑被潑漆，都感到很錯愕，原本還以為只有蔣公銅像會被潑漆，沒想到連紀念碑也這樣。警方到場了解後研判，應該是清晨時前往潑漆，目前已調閱附近路口監視器，盼揪出涉案者。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。