新疆巴州車輛須裝北斗定位 維穩意味濃
新疆舉行反恐維穩誓師會後，當地媒體報導，新疆巴州將在6月底前完成重點車輛、大型機械、二手車、黨政機關企業所屬車輛等的北斗衛星定位系統的安裝工作，維穩意味濃厚。
天山網報導，中國大陸新疆維吾爾自治區27日舉行反恐維穩誓師大會，中共新疆黨委書記陳全國在講話中聲稱，「打擊暴恐活動的盛大誓師，是向暴恐分子發起全面攻勢，是反恐維穩鬥爭決戰決勝的莊嚴宣誓」。
反恐維穩誓師會後，新疆庫爾勒晚報28日報導，新疆巴州在6月底前，車輛須安裝北斗衛定位系統的新規。
報導指出，新疆巴州公安局交警支隊19日召開全州機動車安裝北斗定位裝置工作推進會，決議在6月30日前，完成重點車輛、大型機械、二手車、進城工程車及所有私家車、黨政機關企事業單位所屬車輛的北斗衛星定位系統安裝工作。
這項車輛北斗衛星定位系統的安裝率要達到100%。
不過，這項新規也引起網友的論戰，一名北京市的網友質疑，為什麼麼要裝？有網友回應，一切都是為了維穩。此外，也有人擔心是否洩漏個資等問題。1060228
(中央社)
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