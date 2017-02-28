三星少主李在鎔 遭檢依賄賂、挪用公款起訴

三星少主李在鎔。（資料照片／美聯社）

三星集團副會長李在鎔因涉及南韓總統朴槿惠「閨密門」，疑向崔順實行賄；今日檢方依賄賂、挪用公款等罪名起訴。另有4名三星高層主管亦被以賄賂等罪名起訴。

據韓聯社報導，獨立檢察組發言人李圭喆表示，今日以行賄、挪用公款、隱匿海外資產等罪名，起訴李在鎔；另控李在鎔作假供。

獨立檢察組此前即表示，三星集團資助崔順實的機構約430億韓圜（約新台幣11.67億元），藉此換取南韓政府支持三星物產與第一毛織合併。此外，獨立檢察組還發現李在鎔於聽證會上作假供。三星集團應朴槿惠要求，向特定機構賄賂，但李在鎔於聽證會上否認，涉及偽證罪。

獨立檢察組此前也在崔順實平板電腦中發現與三星集團聯繫的證據，上百封郵件中包括崔順實與大汗馬術協會副會長、三星電子專務黃晟洙互相發送的郵件。

(中時電子報)