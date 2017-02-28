廈門展出「海韻禪心」 陶藝家連寶猜獲好評

名為《笑星撞地球》的小丑眾生像，頂立於九大行星之上，姿態各異奇趣。(連寶猜提供)

連寶猜創作的《悉達多太子過五門》作品（見圖）發想自佛教故事。（連寶猜提供）

「海韻禪心」裝置雕塑作品展出期間，主辦單位於日前舉行了一場迎新春分享會。（連寶猜提供）

於細微處見個性，於平凡中見神奇，台灣藝術家連寶猜裝置雕塑作品展近日於廈門京閩藝術館啟幕，展出一系列頗具開創性的裝置雕塑作品，此展出將對兩岸文化藝術的交流與促進起到積極作用。

「海韻禪心」裝置雕塑作品展出期間，主辦單位日前舉行了一場迎新春分享會。連寶猜女士在會上分享其創作歷程及人生經歷，福州大學工藝美術學院李金仙教授及藝術家們看過她的雕塑作品，都給予很高的評價。

策展人康明義說: 「連老師的藝術創作，向來具有開創性，將作品賦予藝術的靈魂與生命。這也是她多年來一直是外界看重的藝術家的原因。」

此次展出的鑄鐵結合陶土作品，表現力頗為迷人。鑄鐵加上壓克力顏料上色，讓陶制人偶和動物造型相得益彰，展現令人激賞的奇思妙想。名為《笑星撞地球》的小丑眾生像，頂立於九大行星之上，姿態各異奇趣。

連寶猜擅長的裝置藝術，也再次運用於作品之中。做工精細的組合式作品，或取材自童真稚趣的童話故事，或來自佛學的宗教典故，加上燈光佈置，營造出絕佳的視覺效果。

連寶猜的拿手佛像造型，依然貫穿在本次展出的創作之中。著名的《微笑菩薩》塑像——印度佛像強調的細緻腰身，臉部線條清秀柔美，上追魏晉南北朝古樸之風，面部神情有她個人參透世事的靜定總結。

連寶猜跨年往返兩岸，從西安到廈門多次展出，期間又參與法國羅浮宮的沙龍展，展出能量強大。她說，能將植根於台灣的個人作品與對岸分享，增進兩岸的文化藝術交流，也是她從事藝術工作的意外收穫。此次展期將持續至3月中旬。

(中時電子報)