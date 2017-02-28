文昌帝君聖誕 祈福吊飾秒殺搶空

彰化市彰邑關帝廟今天為文昌帝君舉辦盛大的祝壽典禮，象徵浴火重生，還準備限量的祈福吊飾與文昌符免費發贈。（謝瓊雲攝）

等候多時的信眾順利領取到限量的金箔文昌符與文昌吊飾。(謝瓊雲攝)

排隊等候領取限量的金箔文昌符與文昌吊飾的人龍綿延到街角。（謝瓊雲攝）

彰邑關帝廟28日盛大舉行文昌帝君聖誕祝壽慶典，由管理人彰化市長邱建富擔任主祭官，典禮結束後並發贈事先準備的888套金箔文昌符與文昌吊飾，排隊等候領取的人潮綿延近1公里，盛況空前。

農曆二月初三是文昌帝君誕辰，今天上午9點半，由邱建福以花、果、粽、壽桃、壽麵及財帛等六獻禮，向文昌帝君祝壽，並有縣議員、市民代表及里長等人在場陪獻。

祝壽儀式完成後，由邱建富發贈經由文昌帝君加持的的金箔文昌符、滿分文昌吊飾，期許所有考生能考試順利、高中金榜，廟方同時也準備包子、粽子分送考生祈求「包中」。

不少前來參拜的信眾帶著准考證、筆和白蘿蔔當供品祭拜文昌帝君，為了請取888套限量的文昌符與吊飾的人潮更是大排長龍，不到半小時就秒殺搶空，希望藉此獲護持、庇佑，考運大開、招得貴人、求取功名。

(中時)