大S生病 汪小菲：一家四口一個不能少
藝人大S的丈夫汪小菲昨晚在微博發文透露大S生病的消息，更在文中表示「要好好的，咱們四個一個不能少」，引起粉絲關心。
大S與汪小菲婚後生下一對兒女，汪小菲也常在微博上傳一家四口的合照，顯得非常幸福。但他27日深夜11時49分卻突然在微博轉發了大S主演的電視劇「泡沫之夏」的歌曲「泡沫美人魚」，並透露大S臥病在床的消息。
他更在留言中提到「想起兩小崽子，要好好的，咱們四個一個不能少」；並於發文10分鐘後再度留言表示，「妳為孩子付出太多，醒來還想著孩子們。我給妳聽了這首歌，滿眼是淚，你卻說這是一首很慫的愛情音樂，但在我心裡它盤旋了一宿。」
然而，他的留言並未提及大S因什麼原因臥病在床。對此，許多粉絲留言表示關心，並詢問發生了什麼事。
大S與汪小菲在2010年結婚，並在2014、2016年先後誕下一對兒女。大S最近也逐漸重返螢光幕參加節目錄製。1060228
(中央社)
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