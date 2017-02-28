鮪魚配額不足 漁民拉布條求救

屏東漁船嘉義財號因西印度洋鮪魚配額不足，解僱船員以節省開銷，船長太太飛到泰國會合，兩夫妻輪流將船開回東港，數百漁民今天在碼頭拉布條聲援「漁民活不下去」。

東港籍的嘉義財號漁船船長郭正義說，他在泰國普吉島作業已9年，今年政府實施鮪類配額，嘉號只分配到30噸，年初他捕獲20噸，幾乎已達標，剩下的10噸配額根本不夠出海一趟的成本。

郭正義說，以現在鮪魚1公斤新台幣120元計算，只能賣360萬元，人事成本不算，漁船1個月開銷就要100多萬元，人事成本1年基本開銷要250萬元，這麼低的配額，「叫我如何活下去？」，他說，考慮把嘉義財號賣掉。

嘉義財號因船位回報器（VMS）2度故障，必須要返台修理，再加上今年度政府配給的鮪魚額度30噸將滿，無法繼續作業捕漁，在泰國普吉島卸漁貨後，就解僱船上12名印尼漁工，然後由領有船員證的太太飛到普吉島會合，10日由普吉島出港，兩夫妻輪流將嘉義財號開東港。

18天的航程中，郭妻嚴重暈船、嘔吐，她虛弱得說，暈到一度想跳海，不想活。郭船長說，不這樣做，如果原船載著印尼漁工回東港，這一趟的捕漁就會「虧很大」。

東港碼頭，數百漁民聚集，拉著「漁民活不下去，小英政府救救我們」、「漁民的心聲，討海人艱苦」的白布條，聲援嘉義財號。

立委莊瑞雄到場接受漁民的陳情，漁民在日前已就嘉義財號的情形向莊瑞雄提出3訴求，莊瑞雄今天到場表示，已與漁業署取得初步溝通，對於西印度洋的大目鮪等鮪魚配額問題，將就國家整體配額，在可管控範圍內檢討適當調控配額，以解決漁民困境，特別是像嘉義財號這種小釣船的困境。

至於漁民陳情的進港卸魚需3個「工作天」前申報的問題，已與漁業署達成共識，即日起，沒有「工作天」的問題，只要提前3天申報，不管是否例假日，都會排工作人員輪班接單，今早已有漁民順利提出申請卸魚。

另外，漁民反映合作國審核過程繁瑣耗時的問題，莊瑞雄說，也與漁業署達成共識，簡化程序，縮短審核時間，讓漁民能盡快出港捕魚，減少在港等待的損失。1060228

(中央社)