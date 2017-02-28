統促黨 台灣國成員在中正紀念堂廣場相互叫囂 肢體衝突

我要評比

統促黨、白色正義聯盟等團體28日在中正紀念堂進行護蔣活動，中午時 蔡丁貴也率領台灣國成員到場，立場互異的雙方群眾相互叫囂，甚至發生搶旗致及肢體衝突，警方趕緊將雙 方拉開，避免事態擴大。（劉宗龍攝）

統促黨、白色正義聯盟等團體28日在中正紀念堂進行護蔣活動，中午時 蔡丁貴也率領台灣國成員到場，立場互異的雙方群眾相互叫囂，甚至發生搶旗致及肢體衝突，警方趕緊將雙 方拉開，避免事態擴大。（劉宗龍攝）

統促黨、白色正義聯盟等團體28日在中正紀念堂進行護蔣活動，中午時 蔡丁貴也率領台灣國成員到場，立場互異的雙方群眾相互叫囂，甚至發生搶旗致及肢體衝突，警方趕緊將雙 方拉開，避免事態擴大。（劉宗龍攝）

統促黨、白色正義聯盟等團體28日在中正紀念堂進行護蔣活動，中午時 蔡丁貴也率領台灣國成員到場，立場互異的雙方群眾隔著警方的防線相互叫囂。（劉宗龍攝）

統促黨、白色正義聯盟等團體28日在中正紀念堂進行護蔣活動，中午時 蔡丁貴也率領台灣國成員到場，立場互異的雙方群眾隔著警方的防線相互叫囂。（劉宗龍攝）

統促黨、白色正義聯盟等團體28日在中正紀念堂進行護蔣活動，中午時蔡丁貴也率領獨派人士到場，立場互異的雙方群眾在廣場中各自拿著旗幟隔著警方人牆對峙。（劉宗龍攝）

統促黨、白色正義聯盟等團體28日在中正紀念堂進行護蔣活動，中午時蔡丁貴也率領台灣國成員到場，立場互異的雙方群眾相互叫囂，甚至發生搶旗致及肢體衝突，警方趕緊將雙方拉開，避免事態擴大。

二二八事件屆滿70週年，為避免對立，中正紀念堂今天封館1天。但蔡丁貴揚言拆除蔣介石銅像。蔡丁貴一行人先在廣場外喊話後，獨派團體進入廣場，先隔著警方人牆與統派團體及多位持國旗民眾對峙叫罵。後來，警方人牆遭突破，廣場就爆發多場肢體衝突。

(中時)