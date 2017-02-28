台中228追思會 台灣國群眾舉牌嗆聲
（16：27更新）紀念二二八受難者，台中市政府在大里區國光二二八公園舉辦追思會，市長林佳龍並頒授「成仁取義」獎座給當時失蹤的參議員林連宗、由其外孫代表接受，會場中還有908台灣的群眾舉牌表達意見，一度要衝上台，盼市府拆除蔣公銅像。
參與二二八追思會的民意代表、受難者家屬在現場默哀一分鐘，追憶不幸事件中的犧牲者，接著向紀念碑獻上百合花、表達敬意。林佳龍表示，追思會除了是紀念，也希望釐清歷史真相、落實轉型政府，市府近年來製作紀錄片、出版口述歷史、以文化藝術方式表現，盼讓民眾認識歷史。
追思會上，林佳龍特別頒贈刻有「成仁取義」字樣的講座，給在二二八事件中為台灣人發聲的參議員林連宗，並由其外孫廖英豪代表接受。廖英豪說，以歷史來說，70年的時間不算長，但卻是一個人接近一生的時間，很感謝還有人記得外公。
還有908台灣國成員，高舉寫有「拆除銅像、勿忘初衷」、「落實轉型正義」等標語的看板，他們在場中高喊口號，甚至在林佳龍致詞時一度意圖衝上台，立即遭拉開。回應台灣國群眾的訴求，林佳龍說，台中有39座蔣介石銅像，主要分布於學校與公園，已責成相關單位先集中安置，把空間還給市民。
(中時)
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