退輔會居榮總上級　段宜康批「外行領導內行」

綠委段宜康指出，榮總身為大型醫療機構，上級單位是退輔會，「完全就是外行領導內行」。(圖/google map)

榮總的上級單位是退輔會，遭綠委段宜康在臉書批「外行領導內行」。（翻攝段宜康臉書）

綠委段宜康昨日在臉書指出，榮總身為大型醫療機構，上級單位是退輔會，「完全就是外行領導內行」，一級單位的人事派任、都得報退輔會同意。他強調，未來將提案讓北榮與陽明合併，並改隸教育部，或讓北榮、中榮和南榮改隸衛福部。

段宜康在臉書表示，榮總光是石牌院區的規模就超過台大，「這還沒算7家分院、和接受委託負責經營或支援的醫院」；但他強調，北榮在發展上有兩大致命傷，一是沒醫學院做後台，不像同為醫學中心、規模大的台大和長庚；二是院內的一級單位的人事派任，都要經退輔會同意。

段宜康批，即使醫院內部循程序遴選產生的名單，還得經退輔會同意，退輔會是否關照醫術、聲望，姑且不論；但如果不是將軍主委中意的人選，就會像現在這樣，把人事案晾著不批。」段宜康強調未來將提案修法，若北榮和陽明可以合併，就併起來改隸教育部，若合併作業太複雜，則先把北榮、中榮和南榮改隸衛福部，成為北、中、南各自的署立（正確應為部立）醫院領頭羊。

衛福部醫事司司長石崇良今回應，衛福部過去從未論討論過該議題，若未來要討論整併，也須了解「現況出了什麼問題」、「要透過整併解決什麼問題？」他強調，公立醫院都有其設立的使命和定位，且無論公私立醫院，都受同一套醫療法規的規範，並接受相同的評鑑標準與給付要求，「民眾的就醫品質，並不會因上級單位不同而受到影響」。

面對段宜康指「外行領導內行」，石崇良表示，每個體系都有各自的人事制度規範，以北市為例，市聯醫的院內人事也要經市府同意，雖然現任市長柯文哲是醫師，但之前的歷任市長都沒有醫療專業背景，但也不至於影響醫療品質。

(中時)