鄭文燦：不針對單一蔣公銅像移除

社會關注「去蔣化」議題，桃園市長鄭文燦今天指出，桃園市府1樓整體規畫川堂配置前，不會針對單一蔣公銅像進行移除。

文化部推動中正紀念堂轉型正義，引起社會關注「去蔣化」議題，鄭文燦今天在機場捷運A8站視察受訪時指出，在桃園市府1樓整體規畫前，不會針對單一蔣公銅像進行移除，桃園的眷村、榮家有其歷史及情感因素，那裡的蔣公銅像不會變動。有關大溪慈湖、頭寮陵寢園區屬於國防部管理決定，陵寢外由市府管理，以讓遊客方便參觀為原則。

鄭文燦指出，過去時代結束，歷史歸歷史，蔣公銅像在雕塑公園草地已不具政治圖騰氛圍，在前縣長呂秀蓮時期設置，許多大陸觀光客喜歡來看，這裡已去除政治味道，還原銅像當做歷史的作品，會暫時保留現狀。

鄭文燦強調，二二八事件反省是要把真相找出來，不只是撫慰受難家屬的心情，威權已結束，民主時代有必要把過去人權被侵犯、過去國家所做的錯誤予以更正，才是紀念二二八的最重要意義。1060228

(中央社)