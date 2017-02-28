蔡丁貴揚言拆蔣介石銅像 統獨兩派爆衝突

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自由台灣黨主席蔡丁貴與其他獨派團體今天赴中正紀念揚言拆除蔣介石銅像，與反對者在自由廣場爆發多起肢體衝突。

二二八事件屆滿70週年，為避免對立，中正紀念堂今天封館1天。但蔡丁貴仍揚言拆除蔣介石銅像。

蔡丁貴一行人中午抵達自由廣場前，他在廣場外喊話後，原本試圖突破封鎖線，但遭警方包圍限制行動，不過獨派團體進入廣場，先隔著警方人牆與統派團體及多位持國旗民眾對峙叫罵。

警方人牆一度遭突破，廣場爆發多場肢體衝突。隨後，警方控制現場，再築起人牆。

蔡丁貴持續在廣場外遭警方包圍，並在場外舉行臨時記者會，抗議被擋在場外。

他並說，將與支持者一起向中正紀念堂丟雞蛋後才離去。1060228

(中央社)