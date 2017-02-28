沃爾瑪望京店傳關閉 陸大賣場後市看衰

大陸租金年年瘋漲，加上網路購物興盛，外界預料，大賣場關店潮2017年或將繼續。位於北京新一城購物中心的沃爾瑪望京店近日被爆出即將關閉，賣場內部分貨架已缺貨。

北京商報今天報導，沃爾瑪望京店工作人員表示，租金過高，物業糾紛導致門市關店。業內人士指出，衡量門市發展的指標是盈利能力，而非絕對的租金資料，沃爾瑪關店或許反映著沃爾瑪業績的下滑。

針對關店的傳聞，沃爾瑪對外媒體關係部李小佳表示，沒有接到任何撤離的通知，現在超市還是正常營運；針對進貨問題，李小佳則說，不能透露更多的消息，不評論任何有關撤店的市場傳言。

按照沃爾瑪去年初公布的戰略調整計畫，一段時期內可能還有沃爾瑪關店的消息。去年初，沃爾瑪宣布將在全球關閉269家店鋪，其中海外市場115家。根據去年中的公開資料，大陸是沃爾瑪的全球第4大業務區。

沃爾瑪先前在2015年業績下滑的結論中，提到大陸市場表現不佳，業績下滑是關店首要原因。據沃爾瑪財報，截至去年1月底，年度營業收入下滑0.7%，淨利潤年減7.2%。

沃爾瑪去年在大陸就關閉山東和安徽的多家店鋪。近期公開的業績情況來看，沃爾瑪去年的調整成效還沒有明顯的資料表現，營業利潤還在持續下滑當中。

大陸零售業過去3年呈現出大賣場衰退，但便利商店、水果超市、生活小百貨等成長迅速。中國人民大學商學院黨委書記黃江明說，便利的社區商業很大程度上代替大賣場，較能滿足民眾生活需求。1060228

(中央社)