行動不便厭世 跳橋不成燒炭亡

新北市板橋區70歲林姓男子去年12月在停機車時摔傷脊椎，導致行動不便，從此產生厭世念頭。今年1月間，林男至新海橋上欲跳河自盡，經路人發現撥119報案，及時由消防隊員救下，但昨（27日）天林男還是在龍泉街住處燒炭身亡。

警方表示，林男因行動不便，3餐由簡姓友人照顧，昨天上午簡男至林男住處，欲詢問早餐想吃什麼？卻發現房門反鎖，敲門亦無回應，繞去窗口查看，驚見屋內煙霧瀰漫，急忙到隔壁叫醒林男兒子並撥打119。隨後兒子爬窗進入，見父親仰臥床上，地上則有炭盆，已無呼吸心跳。

林子向警方表示，因工作關係常不在家，故委託簡男照料父親三餐，父親不時透露輕生念頭，但他不知家中何時竟有木炭。

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(中時)