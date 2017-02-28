媽祖遶境石門水庫 民眾祈求降春雨

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石門水庫水情不佳，28日舉辦媽祖遶境，民眾除祈求船隻平安外，也希望風調雨順。(賴佑維攝)

媽祖上船後在石門水庫遊湖。(賴佑維攝)

石門水庫28日早上舉行「媽祖遊湖遶境」，祈求船隻出入平安外，也希望媽祖保佑風調雨順，並解除旱象。水利署北區水資源局表示，石門水庫遊艇業者每年在春節過後都會舉辦遶境，已經超過50年傳統。因今年水情不佳，特別向媽祖祈求，再多降下春雨，解除旱象。

(中時)