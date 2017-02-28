2013年來首例！ 台商染H7N9昨病逝
（15：02更新）本月初確診H7N9的我國69歲台商，經27天的搶救後，衛福部疾管署今證實，該名台商昨日仍因多重器官衰竭而過世，這也是第一個國人因感染H7N9過世的案例，也是我國迄今的第2例死亡個案。
根據疾管署統計，我國自2013年起，共有5例確診H7N9流感個案，包括3名台商和2名陸客。疾管署副署長羅一鈞表示，曾有一名染病的86歲陸客、在2014年初過世，是國內首起感染H7N9過世民眾。
69歲的台商男子，從大陸廣東回台後，2月1日因身體不適而自行到急診室就醫，同月4日確診感染H7N9，住院後病情嚴重，併發多重器官衰竭，並送進加護病房，持續使用抗病毒藥物、呼吸器、葉克膜、血液透析等方式治療；男子在治療期間，還被發現對克流感產生抗藥性，緊急從日本引進新型抗病毒藥物，但仍因多重器官衰竭、於昨日病逝，也是首例感染H7N9過世的國人。疾管署追蹤141名曾和他有接觸的民眾，均確認無人感染。
羅一鈞表示，該男子超過60歲、有高血壓病史，皆是H7N9死亡的高風險因子；他強調，男子雖無禽鳥接觸史，但中國大陸有1／3的感染者無禽鳥接觸史，「主因是疫情嚴重的地區，環境中的禽鳥排泄物帶有病毒，使得接觸的民眾遭感染」。
疾管署呼籲，目前中國大陸仍處H7N9流感高峰期，前往的民眾均應提高警覺，包括落實洗手、避免接觸禽鳥和出入活禽市場；食用雞、鴨、鵝及蛋類務必要熟食。
(中時電子報)
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