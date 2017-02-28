首創自行車達人領騎 漫遊澎湖海灣

澎湖今年的觀光旅遊可望提前開跑，觀光局澎湖國家風景區管理處3月1日起與澎湖自行車協會合作，首創自行車達人領騎導覽解說服務，以慢騎、漫遊的方式瀏覽世界最美麗海灣景色。

澎管處在這最迷人、浪漫的春分季節，規劃有休閒級的「馬公浪漫人文祕徑」、運動級的「澎南、湖西黃金海岸祕徑探索」及挑戰級的「白沙、西嶼藍海烽煙祕徑探索」等3條不同類型的自行車路線，來飽覽澎湖之美。

澎管處表示，澎湖單車旅遊領騎導覽解說服務，自3月1日起至6月底止，只要以自行車方式至澎湖旅遊、5人以上團體的車友，都可向澎管處提出申請，將有專業自行車領騎導覽人員，免費帶領各地的車友，以慢騎、漫遊的方式，深度體驗澎湖村落、濱海及田園景觀之美。

除了免費達人領騎服務外，澎管處還特別推出一連串A好康活動，車友可憑機、船票兌換澎湖生活博物館門票，或將澎湖單車旅遊感想及照片，PO至澎管「菊島歡樂遊」Facebook粉絲專頁自行車季專區，還有機會抽中限量版半截式車衣，聯絡電話06-9216421轉243。1060228

(中央社)