陸遼寧發現遼代墓葬群 含貴族墓葬
中國大陸遼寧省瀋陽市文物考古研究所今天表示，考古人員已完成對康平縣張家窯遼墓群搶救性發掘，10多座遼代墓葬出土，其中更包含貴族墓葬。
中新社報導，遼代始建於公元10世紀初，由契丹族在中國北方地區建立，立國210年，歷經9位帝王，與當時統治中原的宋朝對峙，簽訂澶淵之盟，後被金朝所滅。
考古專家表示，已勘察出遼代墓葬群5處、遺址6處，出土鸞鶴紋銅鏡、綠釉雞冠壺、蓮瓣紋白瓷碗等，時代在遼代中晚期。目前共發現金銀器、陶瓷器等150餘件文物，具有典型的契丹民族特色。
同時發掘的洪家街遼墓中，考古人員發現墓葬為單室磚石墓，由墓道、天井、墓室組成。墓葬墓門為磚雕仿木結構，建築精緻，墓內壁採用長條形柏木方構築的八角形木槨，再將棺床放置在裡面。根據墓葬規模、出土遺物及墓誌分析，可確定此處為遼代晚期貴族耶律氏墓葬。
報導指出，這次發掘為研究遼代的政治、經濟、文化及各民族關係提供了寶貴的實物資料，豐富了該墓群的文化內涵，具有重大學術意義，對研究遼代貴族墓葬分佈範圍特點也提供了參考價值。1060228
(中央社)
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