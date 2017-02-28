林佳龍：去神格化 蔣介石銅像集中安置

前總統蔣介石的銅像受到爭議，台中市長林佳龍28日說，現在歷史越來越清楚，涉及二二八事件的元凶指向蔣介石，台中市將先集中安置39座銅像，也希望中央有全面處理政策。中央社記者郝雪卿攝 106年2月28日

前總統蔣介石的銅像受到爭議，台中市長林佳龍今天說，現在歷史越來越清楚，涉及二二八事件的元凶指向蔣介石，台中市將先集中安置39座銅像，也希望中央有全面處理政策。

今天是二二八事件70週年紀念，台中市各界分別在大里區國光公園與東區二二八紀念公園舉行紀念會追思，林佳龍在出席國光公園紀念會致詞時，908台灣國總部總會長周崇德突然出現要求林佳龍承諾何時將台中市轄區內的蔣介石銅像拆除；而在東區的二二八紀念公園紀念碑一早被人發現遭不明人士潑紅漆。

林佳龍認為，現在歷史越來越清楚，涉及二二八事件的元凶指向蔣介石，在歷史逐漸釐清的過程中，社會還紀念一個跟二二八事件有關的統治者，而且當時的鎮壓導致台灣人民的犧牲。

林佳龍表示，台中市目前有39座蔣介石銅像，主要是在學校、公園，他將責成相關的局處單位處理，目前的方式先朝集中安置，最後希望能夠把這一些空間還給市民，現在已有非常多的學校，例如中興大學就經過由下而上的方式，把原本的蔣介石銅像改變成為紀念創校者，希望每個學校及社區能由下而上，大家來參與轉型正義的工程。

林佳龍強調，希望中央有一個全面處理蔣介石銅像的政策，隨著對銅像的去神格化，讓台灣社會能走出這段歷史的悲情，而不是讓這些受害者及家屬每天要去面對，銅像是一個很大的壓迫，社會也要走出這段悲情，這是轉型正義要處理的課題。1060228

(中央社)