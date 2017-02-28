新竹公園櫻花怒放 夜晚和白天一樣美麗
新竹市政府今天指出，今年趁著新竹公園近千株櫻花盛開時節，首度在園區內增加燈光設施，櫻花在燈光的襯托下顯得更加嬌豔，吸引許多攝影玩家從白天拍到晚上，流連忘返。
新竹市政府城市行銷處表示，占地18公頃的新竹公園內栽種約30個品種、800餘株櫻花，為市區內知名賞櫻景點，距離火車站只有10分鐘路程，由於交通便利，去年短短3週就湧入18萬賞花人潮。
今年園區內加裝夜間燈光，延長賞櫻的時間，讓民眾除了白天可以欣賞到美麗的櫻花外，晚上更能細細品味「夜櫻」的婀娜多姿，遊客直呼宛如置身於日本，真是「美呆了」。
來自苗栗的林姓攝影愛好者表示，搭火車到新竹車站，直接步行就可以拍到櫻花飛舞的美景，不需要開很久的車程，或是塞在車陣當中，而且一次就可以把白天和晚上的櫻花盡收在「鏡頭內」，可說是「全台最好拍櫻花的地方」。
城市行銷處指出，新竹市賞花季即日起自3月19日，目前櫻花才正要開始綻放，呼籲民眾賞花時，保持距離，以免傷害脆弱的花朵，讓美景分享給更多的人。1060228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。