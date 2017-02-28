新竹公園櫻花怒放 夜晚和白天一樣美麗

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新竹市政府今天指出，今年趁著新竹公園近千株櫻花盛開時節，首度在園區內增加燈光設施，櫻花在燈光的襯托下顯得更加嬌豔，吸引許多攝影玩家從白天拍到晚上，流連忘返。

新竹市政府城市行銷處表示，占地18公頃的新竹公園內栽種約30個品種、800餘株櫻花，為市區內知名賞櫻景點，距離火車站只有10分鐘路程，由於交通便利，去年短短3週就湧入18萬賞花人潮。

今年園區內加裝夜間燈光，延長賞櫻的時間，讓民眾除了白天可以欣賞到美麗的櫻花外，晚上更能細細品味「夜櫻」的婀娜多姿，遊客直呼宛如置身於日本，真是「美呆了」。

來自苗栗的林姓攝影愛好者表示，搭火車到新竹車站，直接步行就可以拍到櫻花飛舞的美景，不需要開很久的車程，或是塞在車陣當中，而且一次就可以把白天和晚上的櫻花盡收在「鏡頭內」，可說是「全台最好拍櫻花的地方」。

城市行銷處指出，新竹市賞花季即日起自3月19日，目前櫻花才正要開始綻放，呼籲民眾賞花時，保持距離，以免傷害脆弱的花朵，讓美景分享給更多的人。1060228

(中央社)