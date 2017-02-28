228轉型正義 蔡英文：公義和拚經濟都重要

蔡英文出席228中樞紀念儀式，並獻花致意。（陳信翰攝）

蔡英文出席228中樞紀念儀式，並獻花致意，現場有民眾高喊口號表達意見，維安人員隨即上前安撫。（陳信翰攝）

總統蔡英文下午出席「二二八70週年中樞紀念儀式」致詞時表示，有些人說，過去不要再提，大家要往前看，威權時期統治者的是非功過，就留給歷史去評斷；也有人說，現在拚經濟都來不及，為什麼要弄轉型正義。更有人說，轉型正義就是政治鬥爭。

但她強調，沒有真相，該過去的永遠不會過去。「拚經濟很重要，公義也很重要」，一個繁榮和公義並存的國家，才是更值得我們去追求的目標。

以下為總統致詞全文：

在場的二二八事件受難者及家屬、柯市長、薛董事長、潘理事長，以及全體國人同胞，大家午安。

今天是二二八事件七十週年。這幾天，我一直想起一個人，這個人是張炎憲老師。我今天致詞的開頭，要獻給天上的他。

張老師出生在1947年，也就是二二八事件的那一年。他生前，一直很努力想還原二二八的真相，他是台灣做二二八事件口述歷史的先驅。他也花了相當多的時間，釐清了二二八的責任歸屬。

如果他還沒離開我們，我相信，現在他一定是坐在台下，跟我們一起紀念今天這個日子。

張老師生前一直盼望，二二八事件中「只有受害者，沒有加害者」的狀況，要得到改變。今天站在這裡，我要告訴天上的他，以及現場所有的家屬，我們會承接張老師未完成的事業，再往前跨出去。

上週六，文化部已經提出「中正紀念堂」轉型的一些構想。七十週年了，也是時候了，我相信台灣社會有成熟的民主機制來討論這件事情。

就在幾天前，國史館發表了新的二二八檔案彙編，裡面有許多新出土的檔案。這代表我們追求真相的努力不會間斷。

也是在這幾天，在各機關的合作之下，國家檔案局裡所徵集到的二二八事件檔案，也已經全部完成解密。

和解必須建構在真相之上。明天，國家檔案局也將啟動新一波的政治檔案整理計畫。我們會將過去散布在各機關，所有關於二二八事件，以及白色恐怖時期的自白、筆錄、跟監、判決、公文書，都清查出來，並且進行內容判讀，作為撰寫「國家轉型正義調查報告」的基礎。

未來，這一部調查報告裡，將會有一個專門的部分，來處理二二八事件。而且，我要特別強調，我們會用最嚴謹的態度，來處理二二八事件的責任歸屬。

上週四，為了讓二二八事件，以及過去白色恐怖時期的真相，能夠浮現。行政院也在跟執政黨立院黨團討論之後，將「促進轉型正義條例」列為本會期的優先法案。

我希望，這項法案在本會期可以通過立法。我知道這是在場的家屬期盼的事情。立法通過之後，我們就有一個獨立機關，來負責台灣轉型正義的工作。

我知道有些人會說，過去不要再提，大家要往前看，威權時期統治者的是非功過，就留給歷史去評斷。

也有人說，現在拚經濟都來不及，為什麼要弄轉型正義。更有人說，轉型正義就是政治鬥爭。

對於這些說法，我必須說，沒有真相，該過去的永遠不會過去。拚經濟很重要，公義也很重要，一個繁榮和公義並存的國家，才是更值得我們去追求的目標。

轉型正義的目標是和解，而不是為了鬥爭，這是政府會堅持的原則。轉型正義需要每一個人的投入，當所有人民能夠一起面對過去，整個國家才能一起走向未來。

一個多禮拜以前，我去參加「國際大屠殺紀念日」活動。在那個場合，我看到以色列的代表，和德國的代表站在一起，共同哀悼受難的猶太人、共同對後代做出提醒，這一段歷史不要再重演。

德國人曾經是加害者，猶太人曾經是受害者。看到他們能夠一起出席紀念活動，我的心裡很感慨。

這才是台灣轉型正義最佳的典範。我希望有一天，類似的場景會在台灣出現，轉型正義之後，台灣不再有任何政黨，需要再背負威權統治的包袱。

我希望有一天，真相會得到完全的釐清，加害者願意道歉，受難者跟家屬，也願意原諒。

我希望有一天，每當二月二十八日來到的時候，就是國家最團結的時候。我們不再需要相互指責，也不再有人需要難堪閃躲。

不會再有什麼禁忌，也不會再有什麼人不能被提起。台灣所有政黨，所有族群，能夠一起秉持善良的人性，共同面對苦難的過去。

當那一天來臨的時候，我們就會蛻變成一個不一樣的國家。臺灣的民主，也會更往前邁進一步。

七十年了。在場的受難者跟所有的家屬，都歷經了漫長的等待。我要再一次，向各位表達我最誠摯的慰問。

這幾天，天氣很冷，但是我們心裡都期待將要到來的春天。二二八的前輩們、世世代代的台灣人，台灣，一定要春暖花開，也將會春暖花開。謝謝大家。

(中時)