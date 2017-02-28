毒害一生！運動健將吸毒遭逮

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馬姓男子吸毒遭逮。（葉書宏翻攝）

馬姓男子吸毒遭逮。（葉書宏翻攝）

44歲緬甸華僑馬姓男子來台定居後，展現驚人體力，一路念到「台北體專」，卻因為吸毒自毀前程，連書都沒畢業到處以打零工維生。馬嫌24日再度與另一名47歲馬姓友人在新北市中和區景新街某公園吸食安非他命，當場遭警方逮捕移送法辦。

警方調查，馬嫌有搶奪、竊盜、家暴、詐欺等多項前科，來台定居後本擁有美好前程，一路念到「台北體專」展現出優異的運動能力，卻因為吸毒誤入歧途，犯下多起刑案。

馬嫌24日邀約另一名緬甸華僑馬姓男子一起在新北市中和區景新街某公園吸食安非他命，中和警分局南勢派出所警員巡邏發現上前盤查，當場查獲安非他命毒品、吸食器等證物。

2嫌帶回派出所偵訊互推毒品非自己所有。44歲馬嫌供稱，因為時常有幻聽才會吸毒來鎮定自己的心情。警方訊後依違反毒品危害防制條例法辦。

中和警分局偵查隊長吳永坤指出，毒品害人害己、決不可因一時好奇沾而染毒，一旦沾染即遭毒害，所造成傷害不可預期，將家破人亡、危害社會大眾，民眾如發現不法，盡速向警察機關舉報。

吳永坤強調，長期服用毒品會造成對毒品的耐受性，身體會出現戒斷症狀，如：流眼淚、流鼻水、打哈欠、全身骨頭痠痛、腹瀉、嘔吐、焦慮不安與失眠等症狀，嚴重將導致死亡，「毒品引進門，全家近鬼門！」

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(中時)