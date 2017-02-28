防守內外失據 哈登雙10無助火箭升空

溜馬隊傑夫提格（右）與火箭隊哈登互別苗頭。（美聯社）

火箭隊今在主場迎戰近況不佳的溜馬隊，拿手的三分外線失準，防守則是內外失據，不但被對手投進13個三分球，內線又被對手攻進50分，即使哈登繳出本季第48次「雙10表現」，仍無法拿下勝利，終火箭以108比117敗給溜馬隊。

溜馬隊此役前8場比賽只拿1勝，防守失常是最大關鍵，來到火箭主場，儘管開局被打了一波18比4攻勢，但次節火力全開，上半場打完倒領先1分，下半場持續展現禁區優勢，籃板以55比39大幅領先，加上外線猛轟，才在不被看好的情況下，拿下勝利。

火箭隊哈登再度繳出25分、12助攻「雙10表現」，是他本季第48次，是火箭隊史自「非洲天王」歐拉朱萬在1993-94年球季締造63次後最多的球員，此外，他再有20分、10助攻以上表現，是他本季第38次，而他生涯過去7個球季，合計不過44次。

火箭隊此役持續透過外線火力尋求勝利，在三分線外出手多達45次，卻只命中10球，命中率低到只有0.222，遠不如溜馬隊投30中13、命中率0.433，加上內線全面失守，要贏球無疑緣木求魚，總教練丹托尼賽後強調，球員失去拚勁，是落敗主因。

溜馬隊全隊有6人得分達兩位數，以傑夫提格25分最高，全隊攻下117分奪勝，讓他們本季只要拿下超過115分的戰績，成為13勝1敗。

(中時電子報)