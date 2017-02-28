二二八 柯文哲：只有受害者 沒有加害者不能解決大家心中的疙瘩

總統蔡英文（前左起）、台北市長柯文哲等28日在台北二二八紀念公園，出席二二八中樞紀念儀式，宣布啟動轉型正義調查，並頒發「回復名譽證書」給二二八受難者及家屬。(中央社)

台北市長柯文哲在中樞紀念228事件70周年儀式致詞時指出，過去20多年，政府對228受難者道歉、回復名譽、賠償等等，做出了許多的努力，但是「只有受害者、沒有加害者」的歷史糾結，既沒有撫平受難者及其家屬的傷痛，也沒有解決大家心中的疙瘩。他並且以國語和台語重覆的方式強調，「台灣是我們共同的家，台灣人要做台灣這一片土地的主人、台灣人要決定自己的命運、台灣人要建立一個公平正義的新世界。」

柯文哲致詞時說，身為228受難者家屬，228是他很難面對的日子。每每憶及先祖父所遭遇的時代悲劇，目睹父親所承受的悲傷與遺憾，這個日子的來到，都會引起我的焦慮和不安。許多因此事而遭受苦難的家族，想必也是如此。70年前因為統治者的錯誤，讓一群精英從此消失，造成了台灣長期黑暗噤聲的年代。即使70年過去了，在這一刻，這島上仍有許多人心中有一個刺痛且沒有癒合的傷痕，也仍然因為此事件而彼此衝突和猜忌。

柯文哲表示，台灣歷經三次政黨輪替，民主逐漸鞏固。但台灣社會在這一天依然爭執對抗，甚至引起更多人想以冷漠、遺忘的態度來打發這些爭執。如何處理這段不幸的歷史，讓仇恨在我們這一代終結，讓已逝者獲得安息，讓受難的家屬走出傷痛，從此大家可以互愛互信互諒走向共同的未來？我們應該採用一種正面的態度，面對問題、解決問題，也預防問題在以後的日子再出現，而不是製造更多的問題來彼此困擾。

柯文哲強調，希望228這個日子能為台灣帶來新的時代意義，228不應該只有帶來悲傷、仇恨、對抗，而是因為這個日子讓台灣社會更和諧更團結。他並提及再度和一群年輕人從台北騎到新竹，希望歷史的巨輪從此可以像這樣，一代傳過一代，一棒接著一棒，不斷推動台灣向前行。

(中時)