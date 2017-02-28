產後越來越瘦 全智賢超細鉛筆腳嚇人

全智賢產後復出身材仍纖細。(圖／翻攝自韓網)

全智賢大腿快跟小腿一樣細。(圖／翻攝自微博)

南韓女神全智賢去年2月生下一子，升格當媽媽，不過才休息幾月就復出拍廣告，後更接下新戲《藍色海洋的傳說》，上月戲劇播畢，有空檔休憩一下，但廣告還是不間斷，有網友就發現她越來越瘦，頻叮嚀她要多休息。

全智賢近日替代言的服裝品牌拍攝新廣告，穿上運動服、短裙的她，露出一雙纖細鉛筆腿，大腿都快跟小腿一樣細，完全不像是生過孩子的媽，產後反而越來越瘦，嚇壞不少粉絲，大家都擔心起女神健康：「太瘦了啦，吃多點」、「別工作了，要多休息」。

(中時電子報)