「郵•稻•荷•蘭」綠隧馬拉松開跑　連假收心操

「郵•稻•荷•蘭」綠隧馬拉松開跑，吸引近萬人參噢。（莊曜聰攝）

綠隧馬拉松途經白河林初埤木棉花道，景色宜人。（莊曜聰攝）

由新營郵政工會所舉辦的「郵•稻•荷•蘭」綠隧馬拉松上午在台灣蘭花生物科技園區開跑，這項綠隧馬拉松賽事因為沿線景致優美，吸引不少跑友前來，包含遊客、跑友眷屬湧進約1萬人參加活動。

從凌晨5點開始就有大批跑友前來報到，還有人前晚就在附近搭帳棚等候，現場相當熱鬧，6點開跑時間一到，在新營郵政工會理事長沈明祥、新營郵局局長吳信陵、台南市議會議長賴美惠、市議員李退之等人鳴槍後起跑。

「郵•稻•荷•蘭」綠隧馬拉松已經是第5年舉辦，新營郵政工會理事長沈銘祥表示，賽程分為42公里全馬菁英組、21公里半馬挑戰組以及6公里休閒組，路線繞經後壁稻米區、蘭花園區、白河賞蓮區、綠隧大道及木棉花道，沿途可欣賞鄉間田野之美，不少民眾是全家出遊，爺爺帶著孫子「漫步」，相當悠閒，高齡102歲的人瑞郭庭虎也從桃園南下參加，全程6公里都是小跑步，老當益壯。

(中時)