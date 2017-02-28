搶救27天 首例台人染H7N9病逝

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一名台商日前赴中國大陸工作，2月初確診感染H7N9禽流感，經27天住院搶救，病情仍持續惡化。昨晚因多重器官衰竭病逝，是國內5例H7N9個案中第2例死亡，也是首名台籍人士。

衛福部疾管署2月初公布一名69歲高雄台商，1月23日到中國大陸廣東省陽江市工作，因出現發燒、畏寒症狀，2天後回台就醫，檢驗新型A型流感為陰性，29日開始發燒、咳嗽有痰、呼吸喘等症狀，再度就醫診斷疑似肺炎，2月1日住院病再次通報新型A型流感，第2次才驗出H7N9陽性，隨即住進加護病房救治。

隨後疾管署發現，台商感染的H7N9流感病毒發生突變，對現有的克流感、瑞樂沙等抗病毒藥物具抗藥性，因此以專案申請日本新型抗病毒藥物供患者使用。

疾管署副署長羅一鈞今天表示，該名患者經加護病房醫療團隊和感染症專家全力救治，持續使用抗病毒藥物、呼吸器、葉克膜、血液透析等治療方式，仍因病情惡化導致多重器官衰竭，2月27日晚間病逝，是國內至今5例確診H7N9流感個案中，第2例死亡個案，也是首名台籍人士。

羅一鈞說，患者因年齡超過60歲，加上有高血壓病史、出現嚴重肺炎、持續高氧氣需求量、克流感抗藥性等，這些都是醫學文獻上已知與H7N9死亡相關聯的高風險因子，即便醫療團隊竭盡全力救治，仍不幸病逝。

羅一鈞指出，近期中國大陸H7N9病例持續增加，自去年10月至今累計461例H7N9流感病例，以江蘇省128例最多，其次為浙江省79例、廣東省52例、安徽省50例等，個案多具禽類、活禽市場暴露史，另有1/3沒有禽鳥接觸史，以50歲以上族群為多，死亡率近4成。

疾管署再度呼籲，目前中國大陸仍處H7N9流感高峰期，無論是當地台商或是計劃前往該地區的民眾均應提高警覺，務必落實洗手等個人衛生措施，避免接觸禽鳥類與出入活禽市場。

疾管署提醒，食用雞、鴨、鵝及蛋類要熟食以避免感染。返國入境時如出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，如出現上述症狀應戴上口罩儘速就醫，相關資訊可至疾管署網站（http://www.cdc.gov.tw），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。1060228

(中央社)