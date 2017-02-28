二二八70週年 林全：轉型正義有助揭真相

二二八70週年，行政院長林全今天說，政府推動轉型正義是為讓社會能和解、讓國家團結，這些工作有助揭露真相，勇敢面對自己黑暗的歷史，這是民主走向成熟、深化的必要過程。

林全上午南下高雄壽山營區歷史現場出席高市府「二二八事件追思紀念儀式」致詞時，做以上表示。

林全上台首先代表行政院向所有遺族家屬，致上最深的歉意及慰問之意。

他指出，二二八事件對台灣社會的影響重大深遠，不但造成受難者及家屬的巨大傷痛，隨後全面而長期的肅殺氣氛，更壓抑了公民參與及民主發展，並持續阻礙族群和解及社會信任的凝聚。

林全表示，隨著社會開放、民主改革，過去將近30年來透過民間及官方調查研究並出版報告、政府正式道歉、立碑、設立紀念館、舉辦展覽、相關檔案紀錄解密公開、訂定紀念日並設立專法、二二八基金會執行賠償及回復受難者名譽等方式，政府與民間都在共同努力，用各種不同的方式，來面對二二八事件這個重大的歷史創傷。

他指出，有許多的面向，需要更細膩、更深入的釐清，也需進一步推動並落實轉型正義。總統蔡英文所領導的政府正積極進行各項相關工作，目前已經有初步成果的工作包括政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」的公布施行、政治檔案的解密公開，為彰顯言論自由重要性並紀念鄭南榕對推動民主自由的貢獻，政院核定，從今年開始每年的4月7日為言論自由日。

林全又說，未來行政部門會根據蒐集到的官方及民間等資料檔案，出版國家轉型正義的調查報告，其中當然包括處理二二八事件的專章。政府另會持續落實修改和制定相關法律，2月23日行政院與立法院執政黨團討論後，決定將「促進轉型正義條例」列為本會期優先法案，一旦立法通過後，政府將會有獨立專責機構，負責轉型正義有關工作。

林全表示，政府推動轉型正義是為讓社會能夠真正和解、讓國家真正團結在一起，這些工作有助於揭露真相，唯有建立開放與透明的態度，才有彼此信任、合作的空間。勇敢面對自己黑暗的歷史是一個文明國家最基本的態度，也是台灣民主走向成熟、深化的必要過程。

他強調，花了70年才走到今天，大家可以站在歷史現場，沒有害怕、沒有猜忌，一起來紀念並面對共同的傷痛，不要讓流過的血淚白流，當國家越民主、越開放，當下一代能享受更自由、更充分保障人權的環境，前面的人才沒有白白受苦。 1060228

(中央社)