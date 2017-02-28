追思二二八 彰化縣府將成立紀念館

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彰化縣政府今天舉辦二二八追思活動，縣長魏明谷向受難者及家屬致意，並與民眾祈福，也宣布將成立縣內首座二二八紀念館。

縣府今天在鹿港鎮文武廟前廣場，舉辦彰化縣二二八和平紀念日追思活動，魏明谷帶領縣府主管、各界來賓代表，向二二八受難者家屬致意、獻百合花束，隨後進行祈福儀式，期盼追求更祥和世界，現場還有二二八案件史料展示，讓民眾深入了解歷史。

魏明谷說，感謝彰化縣二二八關懷協會提供文史資料供展覽，讓後代了解歷史、促進族群融合，二二八事件源自威權專制的統治者迫害人民，造成民間反抗，因此民眾應珍惜台灣的自由、民主發展、選舉制度，並藉此提醒統治者，為人民追求安居樂業的幸福生活。

魏明谷表示，縣府將在北斗郡守官舍，成立彰化縣首座二二八紀念館，蒐集二二八事件史料、事蹟，讓歷史更完整；也希望學校未來能以美化重建校門、校舍等理性和平方式，移除蔣介石銅像，並呼籲民眾理性和平看待歷史，感謝前人犧牲，才有現今民主。

彰化縣二二八關懷協會理事長楊澤民說，期望過去的真相、相關文書，能交到受難者家屬，讓家屬知道先人、親屬是如何離開人世，今年已是二二八事件70週年，希望政府加速進行，讓世人知道真相。1060228

(中央社)