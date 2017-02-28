印度女生面臨強暴威脅 內政官員不關心

我要評比

印度軍方一名烈士女兒因批評執政的印度人民黨旗下學生組織全印度學生協會（ABVP）而引發校園暴力衝突，她面臨強暴威脅，但印度內政部次長李繼竹卻只關心她的批評言論。

主張印度教至上的右翼學生組織ABVP日前在德里大學內，攻擊另一參加反戰遊行的自由派學生、教師，引發暴力衝突，印度警方迄今沒有太大作為。

20歲大學生考爾（Gurmehar Kaur）在臉書和推特中批評ABVP製造暴力事件，因她父親服役於印度軍方且死於查摩與克什米爾省與武裝份子戰鬥中，引發各界矚目，遭印度教激進右翼份子威脅要強暴並殺害她。

考爾27日前往德里婦女委員會投訴上述狀況，並獲安排兩名家庭衛兵（Home Guard）保護。

但考爾的批評引來印度執政黨議員及印度資訊與廣播兼城市發展部長納依度（M. Venkaiah Naidu）、內政部次長李繼竹（Kiren Rijiju）等官員的猛烈攻擊。

其中，印度內政部次長李繼竹不理會屬內政部管轄、考爾可能遭生命與強暴威脅的治安問題，卻在推特上質問：「是誰玷污這個年輕女孩（考爾）的心靈？」

對反對者批評莫迪政府上台後印度言論自由限縮，自由派人士與左派學生遭酷刑後離開印度到鄰國避難，李繼竹卻稱，「言論自由不是在校園內喊反國家的許可證，批評政府，但別辱罵祖國。」

李繼竹等人的言論再度引起外界批評，指責執政黨對異己和言論自由沒有包容度。

考爾在接受「亞洲國際新聞」（ANI）通訊社訪問時回應說，「我並未反對國家，也沒有人玷污我的心靈。」

考爾稍早於推特張貼一張她拿起一張標語的照片，上面寫到：「我是德里大學的學生，我不怕ABVP威脅，我並不孤獨，印度每個學生都和我站在一起。」

她還說，「巴基斯坦沒有殺害我父親，是戰爭。」「一個強大的軍隊會阻止戰爭。印度從未攻擊任何國家... 每個人都有權利表達意見。」1060228

(中央社)