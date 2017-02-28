小布希批川普 與俄羅斯關係需要答案
據法新社和美國時代雜誌報導，在美國總統川普與媒體爭執不休之際，前總統小布希27日罕見發聲對川普提出批評，他反對川普對於「媒體是人民公敵」的言論。小布希同時表示，對於俄羅斯與川普陣營的關係，也需要有個答案。
美國前總統小布希27日為宣傳新書，接受美國全國廣播公司（NBC）「今日」節目採訪時說，「我認為媒體對於民主而言至關重要，我們需要媒體讓和我一樣的人透過這個管道作出解釋。」
聯合早報援引《赫芬頓郵報》指出，小布希的評論與川普對媒體的攻擊形成鮮明對比。上任之後，川普先是將新聞媒體稱為反對黨，本月早些時候又稱主流媒體是「美國人民的敵人」。24日，《紐約時報》、美國有線電視新聞網（CNN）等多家媒體被白宮記者會拒之門外。
小布希說：「權力會讓人上癮，它可以是腐蝕性的。重要的是媒體要向人們說明哪些人濫用權力，無論在這裡還是其他地方。」
他還告訴主持人，自己支持一項針對俄羅斯與川普陣營之間可能聯繫的調查，「我想我們都需要答案」。
《華盛頓郵報》稱，小布希在節目中似乎非常願意對現任總統提出來自黨內的批評，偏離了其長期遠離政治爭論的慣例。
不過，小布希也呼籲給川普一些時間。他最後說：但有一件事是肯定的，這是一份艱鉅的工作，每個人都從參加競選開始一路看著總統。
(旺報)
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