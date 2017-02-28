雷射除刺青傷口感染 女網罵「庸醫」不起訴
一名廖姓女子去年到北市某醫美診所接受雷射清除刺青手術，術後卻出現傷口感染、胃部發炎等症狀，憤而在個人臉書分享就診經驗，直指遇到「庸醫」，引起徐姓醫師不滿控告公然侮辱。但台北地檢署認為，廖女因雷射手術導致身體不適，以其真實體驗所為「庸醫」評論，與無端謾罵不同，處分不起訴。
廖姓女子在網路上寫道，遇到某診所「庸醫」徐醫師，原本非常簡單的雷射除刺青手術，搞到要另外接受清創手術，甚至一度還得住院植皮，另指控醫師把抗生素當糖果寄給她吃，導致她胃發炎、吐血、照胃鏡，呼籲大家慎選醫師。
徐姓醫師提告指出，事發後被許多朋友取笑是庸醫，有些客人因此取消手術，他是顏面整型外科專科醫生，且同時是耳鼻喉科醫師，並擁有3張證照，「庸醫」一詞對他而言是侮辱。
但徐姓醫師也坦言，手術後曾帶廖姓女子到台大醫院就診處理傷口，原本台大醫師評估要植皮，最後決定以蜂膠藥膏治療，費用由他負擔。徐男稱，因為廖女事後去看腸胃科又差點植皮，因此自認要負責，他對每個病人都是一樣。
廖姓女子表示，腳部在除刺青後潰爛，因此轉往其他診所求診，徐姓醫師也陪她到台大看病，另因長期吃抗生素導致胃不舒服，因此照完胃鏡後上網抒發這段日子的心情，「庸醫」是指醫術不高明，並沒有特別攻擊徐醫師的用意。
檢察官認為，廖姓女子確因雷射手術導致傷口感染，並接受內視鏡檢查，徐姓醫師為廖女清除刺青及提供抗生藥物，竟為廖女無端帶來生活上的困擾與身體健康的危害，廖女以文章抒發感想，並非空穴來風，「庸醫」一詞也是真實體驗的評價，與無端謾罵不同，公然侮辱罪嫌不足。
(中時)
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