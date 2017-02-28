就職四週大宴美國州長 川普：這項工作很簡單
據美媒報導，美國總統川普和第一夫人日前在白宮主持首個節日式宴會，宴請美國各州州長。川普在宴會上致敬酒詞時表示，就職之後的4週充滿了樂趣，這項工作很簡單。
據美媒報導指出，美國總統邀請全美州長到白宮參加晚宴是一個年度傳統，而這次的晚宴是川普和夫人首次在白宮舉辦這種節日式的活動。
川普表示，前來參加宴會的州長人數達46人，是一個創紀錄的數字。
川普沒有提到當晚同時在舉行的奧斯卡頒獎，也沒有提到白宮記者協會晚宴。川普稱讚國土安全部部長凱利說，在過去的4個星期裡，所有他們當初想要完成的事情都變成了現實，邊境管理更加嚴格。
雖然當天川普的海軍部長人選菲利普·比爾登出於對隱私和自身商業利益的擔憂而放棄了提名，不過川普卻表示，現有的團隊非常出色，儘管世界上還存在一些重大問題，但是對目前團隊的工作方式感到很滿意。
(旺報)
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