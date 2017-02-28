金荷娜婚後新戲外遇 老公誇演技好
韓星金荷娜與李相侖主演韓劇「通往機場的路」，劇中已婚的兩人譜出婚外情。金荷娜婚後首度接演新戲，坦言原擔心題材內容，沒想到獲父母肯定，老公也誇她演技好。
「通往機場的路」探討已婚男女感情世界，刻劃已婚女子身為「女人、妻子、母親、媳婦」的負擔與矛盾，描述在職場與家庭間掙扎的空姐，與偶然認識的已婚建築設計師相知、相戀。3月1日起每週一至週五晚間10時在東森戲劇台首播。
金荷娜婚後首度接演電視劇，笑認非常幸運能演出與年齡相符的角色，坦言起初因題材內容，擔心播出後父母會不開心，沒想到雙親與老公、朋友都給她很大肯定，老公讚美說「我都不知道原來我老婆演技這麼好」，讓她感到特別幸福。
在韓國素有「國民暖男」之稱的李相侖，自曝完美形象都是來自演出角色的魅力，直喊像「通往機場的路」中「徐道宇」這樣細心、體貼的男人，現實生活中不存在。
李相侖笑說，「真實生活中的李相侖有時像個呆頭鵝，還有點懶惰，反正就是跟男主角相反的形象」。求好心切的他自認劇中演出有些力不從心，希望能更完美詮釋角色情感。
一向演出正直、善良角色，李相侖表示，未來想嘗試動作片，更想演反派角色，「試想一個總是笑著的人，瞬間變成大壞蛋，是不是特別有意思啊」。1060228
(中央社)
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