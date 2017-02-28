張亞中：228愈紀念仇恨愈多

台大教授張亞中（左2）呼籲放下仇恨，停止對228的消費。（林永富攝）

今天是228事件70周年，孫文學校總校長、台大教授張亞中指出，228事件迄今已有70年，但對台灣社會的影響不僅沒有消逝，反而愈演愈烈。近30年來，每年都在紀念，但愈紀念仇恨愈多。

張亞中在孫文學校舉辦的「228不是台獨與仇恨政治的提款機」記者會中表示，228事件的原貌是官民衝突，但是在政客們的炒作下，228已經成為台灣人民對抗「外來政權」首要事件，是爭取台獨運動的起點。如今，在民進黨完全一黨執政以後，228事件再進而搖身一變，成為剷除昔日異己的工具、「轉型正義」的說詞、清算蔣介石的「證據」。今日所謂的「紀念228」早已變質為如何「消費」或「利用」228；已經不是如何療傷止痛，而是如何讓「仇恨有理、清算無罪」。

他說，228事件是「官逼民反」還是「民逼官壓」；是「先鎮後暴」還是「先暴後鎮」，是值得嚴肅討論的課題。然而，由於國民黨對228事件長期疏於研究，畏於辯解，勇於道歉，使得民進黨對於228事件的詮釋已然成為政治正確；228事件本身也成為一政治圖騰，不容任何人質疑其神聖性。某些藍營政治人物不僅不敢提出質疑，反而將228事件做為外省族群原罪的來源。

張亞中進一步指出，「228基金會」官方網站所公布已審查通過的受難案件中，其中「死亡」及「失蹤」者不到900人；日本殖民台灣期間，屠殺台灣人民約40萬人左右；德國納粹殺害猶太人600萬人。民進黨目前將蔣介石等同於希特勒，視國民政府為納粹政權。請問，與日本殖民統治相比，哪一個是外來政權？哪一個政權才是自己同胞？

孫文學校呼籲民進黨放下仇恨、停止對228的消費，將精力用在發展民生，建構兩岸的和平，才是紀念228最有意義的作為。

(旺報)