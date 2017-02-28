狂塞還堅持走雪隧？走台9可快40分

昨228連假第3天，國道北上車潮塞到最高峰，又以國道5號雪隧最塞。高公局坪林行控中心說明，昨晚間7時許，從頭城交流道經國5到南港系統，耗時117分鐘達到最塞。但同一時段，無論從礁溪轉運站走台9線到坪林後，再上國5走到南港系統，需時77分鐘，或直接從頭城經台9線走到新店青潭83分鐘，都比雪隧快上30到40分鐘。

坪控中心指出，通常建議在宜蘭地區平面道路若已迴堵半公里以上，就可使用替代道路。因車流量極大時，不僅在平面道路、雪隧主線都要接受匝道儀控管制，等待相當耗時。

坪控中心也建議，從礁溪北上，用路人可透過高公局App即時查詢回堵狀況、車行時間，愈早決定是否使用替代道路，就可先靠左側最內車道，否則還要切過右側上國5的車流，才能接上台9線，又要再花時間。

但坪控中心仍強調，用路人還是要考量台9線九彎十八拐的山路地形，以安全優先，可視天氣狀況，或晚間視線，再選擇是否使用替代道路。

以今下午1點左右，國5主線迴堵3.5公里，宜蘭、羅東、蘇澳各平面道路未出現迴堵，從頭城交流道經國5到南港系統只要40分，從礁溪轉運站走台9線到坪林後，再上國5走到南港系統，耗時61分鐘，或直接從頭城經台9線走到新店青潭78分鐘，就沒有走台9必要。

(中時)