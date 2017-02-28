行賄盜用公款 韓檢起訴三星少主李在鎔
南韓檢方表示，他們今天以包括行賄與盜用公款等多項罪名，起訴三星少主李在鎔（Lee Jae-Yong）和4名主管。
法新社報導，南韓獨立檢察組發言人李圭哲（Lee Kyu-Chul）說：「獨立檢察官今天起訴三星電子副董事長李在鎔…罪名依行賄、盜用公款、隱匿海外資產…以及偽證。」
南韓獨檢負責偵辦這起讓南韓總統朴槿惠遭國會彈劾的貪瀆及濫權醜聞案。
李在鎔本月稍早被逮捕，當時對李在鎔與其他三星主管的正式指控就已使他們幾乎逃不過審判。李在鎔被起訴，使得還在尋求從全球召回Note 7的商業敗筆翻身的南韓最大企業三星，再次面臨新的不確定因素。
48歲的李在鎔在父親2014年心臟病發後，已實際執掌整個企業集團。
在起訴指控中，李在鎔被控支付近4000萬美元行賄朴槿惠密友，以取得政策護航。還被控隱匿盜取所得資產的李在鎔，已否認所有指控；其他被起訴的三星主管，也被控除了偽證罪之外的其他類似罪名。
這起醜聞的風暴中心為朴槿惠閨蜜崔順實，她被控利用與朴槿惠的關係，強迫南韓企業「捐獻」近7000萬美元至其非營利的基金會，中飽崔順實私囊。
三星是這些基金會單一最大捐獻者，三星還另被控給崔順實數百萬歐元，資助她女兒在德國的馬術訓練。（譯者：中央社陳亦偉）1060228
(中央社)
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