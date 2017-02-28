美珠寶商爆職場鹹豬手 女員工討公道

「華盛頓郵報」今天披露，美國2家知名珠寶品牌的數以百計女性員工，指控領導階層助長公司內部性別歧視和性騷擾風氣。

凱伊珠寶（Kay Jewelers）和傑瑞德珠寶（Jared The Galleria of Jewelry）的員工表示，就連兩家品牌所屬集團執行長在內的高層都也助長這種風氣。這兩家珠寶品牌在全美各地擁有1500家零售據點。

法新社和「市場觀察」（Market Watch）網站引述「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，約250名在這個珠寶集團工作的男女員工，在私下集體仲裁案中表示，女性員工於1990年代和2000年代被毛手毛腳和粗鄙對待，還被要求提供上司性服務，以交換續聘或升遷。

自2008年申請仲裁以來，調解申請人從當初寥寥幾人到現在增至約6萬9000名前任和現任女性員工。並非6萬9000人全都指控遭騷擾，很多人指控薪資不如男性同事，升遷也跳過她們，給了較沒經驗的男性員工。

兩家珠寶品牌所屬的史特林公司（Sterling）對這些指控有異議，但由於此案是透過仲裁談和解而不是法院系統，外界對於這起尚未解決案件的細節瞭解不多。

約1300頁宣誓陳述經塗掉另一方姓名後於26日發表。然而，在2013年，員工委任律師要求以「集體」方式，在備忘錄中揭露現為史特林母公司，希格內特珠寶（Signet Jewelers）執行長的賴特（Mark Light），被控和員工發生性關係，拔擢熟識的女性。

華郵報導，現年54歲的賴特，2016年度薪水、配股和紅利總金額約740萬美元（約新台幣2億2823萬元）。

某些較嚴重的申訴案件來自年度的經理會議。1名女性員工透露，2005年區域經理告訴她，如果和他發生性關係，就把她調到較好的據點。她只好妥協。

41歲的貝魯（Heather Ballou）告訴媒體：「回首過往，我不相信我作了我必須作的事...你只能吞下去，為家庭作該做的事。你需要那份工作。」根據華郵報導，不少打內部電話檢舉騷擾的員工，不久便丟了飯碗。1060228

(中央社)