日皇夫婦啟程 首度訪越南
日皇明仁今天動身前往越南，會見70多年前二次世界大戰期間被他父親派至當地日軍的家屬。
83歲的日皇明仁和皇后美智子首度訪問越南，為一連串昔日戰地之行最新一趟訪問。
日皇在東京羽田機場表示：「我們希望這趟越南行，將有助於我們兩國之間相互理解和友好關係進一步發展。」
根據宮內廳，日皇夫婦預定訪問河內和順化（Hue）。
他們預定3月2日與部分二戰後留在越南的日軍家屬會面。
根據法新社，越南革命領袖胡志明力拚脫離法國殖民期間，700名日軍有許多人加入行列。
法國1954年敗陣後，日本當局令他們返回家鄉，但第一波不准帶著越南妻兒。他們的家人往往陷於貧困並面臨背叛指控，被控與昔日敵人建立家園。
共同社報導，日皇夫婦結束越南行後，3月5日將飛往曼谷赴已故泰王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）祭壇獻花，並與新泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）會面。（譯者：中央社盧映孜）1060228
(中央社)
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