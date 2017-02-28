禽流感防疫 國軍出兵相助
禽流感疫情擴大，國軍八軍團今天在台南市動保處申請下，派裝甲五六四旅及三九化兵群26名兵力前往下營區一處養雞場協助雞隻撲殺及搬運。
台南市下營區一處養雞場日前發現H5N2禽流感，台南市動保處立即實施預防性撲殺1萬7700隻土雞、5萬5000公斤，並協請八軍團派兵協助土雞屍體搬運，共同防堵疫情。
八軍團指揮官陳曉明中將說，八軍團鎮守南疆多年，與各縣市地方政府也合作許久，彼此都有一定的默契，只要政府循系統提出申請，部隊絕對全力協助。
台南市下營區長姜家彬也到場感謝國軍幫忙，他說，各縣市皆傳出禽流感疫情，政府與國軍二二八連續假期最後一天防疫也絲毫不敢懈怠，只要禽類一檢驗出病毒一定立即全面撲殺，防止疫情擴散。1060228
(中央社)
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