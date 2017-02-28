畢業季將至 校園徵才戰開打

大學畢業季即將到來，應屆畢業生急著卡位，各大學也陸續舉辦校園徵才，幫助學生搶得先機。台灣大學即將於3月5日舉辦校園徵才博覽會，共有275家企業參加。

台大學生職業生涯發展中心指出，今年校園徵才報名踴躍，網上開放申請攤位，1分多鐘就額滿。統計下來275家企業，預計會提供超過2萬個職缺，規模超過歷年。

校方指出，各大企業除了擺攤徵才，也有公司向台大借教室，直接在活動當天舉辦現場筆試、面試。另外也有70場次的說明會，從3月7日至17日在校園內舉行。

今年台大校園徵才，還有8家企業舉辦「產業趨勢展」，包括富邦金控、研華科技、中天生技、蝦皮拍賣、巨大機械、玉山金控、聯發科技、台灣美光等。相關資訊可參考2017台大校園徵才系列活動資訊網頁。1060228

(中央社)