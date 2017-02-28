台婦陳屍泰國飯店泳池 參加東森旅行社

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一名台灣婦人陳屍在泰國芭達雅一家飯店的泳池。交通部觀光局今天下午證實，這名婦人參加的是東森旅行社的泰國5日遊。

觀光局說，下午2時電詢台灣駐泰國台北經濟文化辦事處行政組，得知這名王姓婦人是參加東森旅行社舉辦的宜蘭縣琦華會泰國行5日遊，昨天上午在芭達雅飯店游泳池內溺水送醫急救，晚上被宣告不治死亡。

東森旅行社今天上午8時聯繫台灣駐泰國代表處，請求協助，代表處立即派人前往協助處理，目前家屬也已抵當地處理死亡旅客善後。

觀光局下午也連繫東森旅行社，要求依旅行業管理規則第39條規定，書面通報觀光局，並提供旅客家屬必要協助。1060228

(中央社)