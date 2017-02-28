二二八和好禮拜 陳副總統點燭象徵光明

副總統陳建仁今天出席濟南教會「慈悲與正義」二二八事件70週年和好禮拜，也參與「點燭」儀式，象徵光明、和好，期許台灣社會、二二八事件能邁向公益和平、走向光。

台灣基督教長老教會、天主教台北總教區以「慈悲與正義」為題，上午在濟南教會舉行二二八事件70週年和好禮拜，陳副總統與夫人羅鳳蘋受邀出席。

台灣基督長老教會總議長Sudu Tada牧師會後受訪時表示，二二八事件真相未明、責任未清，是台灣社會無法從苦難中解放的主因；今年適逢宗教改革500週年，教會也有許多悲慘的歷史，和好禮拜不僅象徵基督教與天主教要走向和解，更期許政府加快公佈二二八真相的腳步，讓受害者與加害者有機會和好。

和好禮拜上午10時開始，有部分受邀的二二八受難者家屬在10時10分左右陸續到場，工作人員表示場內座位已滿，被擋在門外。台灣基督教長老教會總會總幹事林芳仲說，因為教友晚到，裡面空間已滿，另外也因為陳副總統在裡面，有做安全管制。1060228

(中央社)