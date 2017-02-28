陸籃協駁新主席姚明提案全被否決傳聞

姚明當選大陸籃協首任主席，出席會議。（取自新浪微博＠新浪體育）

姚明日前剛當選大陸第一屆籃球協會主席，網友爆料，指姚明在首日閉門會議中所提出的各種CBA聯賽改革方案，以提案不符合大陸目前的市場狀況為由，全部遭到與會人士否決。今天（2月28日）下午，大陸籃協駁斥傳聞，發表3點聲明，強調網友所言及部分陸媒報導嚴重失實，表示籃協換屆會和CBA股東會議中，對於未來籃球改革措施進行了積極討論，但不涉及任何決議。

陸媒引述大陸知名籃球媒體人的爆料，表示大陸籃球代表大會日前舉行閉門會議，剛接任籃協主席的姚明提出了CBA聯賽改革方案，結果全部遭否決，例如姚明建議延長聯賽的賽季，以NBA的東、西區概念，把聯賽分為南北兩區，同區球隊相互打4場球，不同分區打2場，總計一個賽季可多打18場比賽，吸引更多球迷加入。

不過，被各隊認為在俱樂部虧損的狀況下，多打9場賽，不敷成本，越打越賠錢，予以否決。

此外，姚明提出，縮短大陸國家隊的集訓時間，採取美國「夢之隊」式的邀請制度；取消亞洲外援，實行4節4人次方案；但各球隊代表認為不符合大陸目前的狀況，拒絕此項提案。

籃協聲明並未詳述姚明的提案，只表示當天會議並未有任何決議產生，也特別指出，CBA聯賽的各項改革措施正在積極醞釀，時機成熟時會通過正當途徑對外公布。

(旺報)