不只賣魚頭 他成台灣希諾其收藏達人
嘉義市中正路舊稱二通，這條中正路上的舊屋大部分是日治時代所建造的，在日治時代，日本人到嘉義阿里山上開伐高山檜木，將高級檜木運回日本本土使用，在當年也造就了嘉義市成為木業城市。嘉義的耆老笑稱，當年走在嘉義市隨時都可以踢到希諾其（檜木日語）。在嘉義市中正路上，一家排隊名店砂鍋魚頭的老闆林聰明居然是個台灣希諾其收藏達人。
林聰明在接下父親林進卿的沙鍋魚頭生意後，在民國90年左右時開始帶妻小出國旅遊，後來去了日本旅遊時，在新宿附近見到日本皇宮前有兩支檜木製成的柱子，上面寫著come from Taiwan，自己心裡就很氣，為什麼在台灣的嘉義人都沒有任何的希諾其文化呢？
從日本回到嘉義後，便去向木材商詢問檜木價格，沒想到檜木價格居人是這麼高價，後轉為收購檜木舊料。開始在收購檜木時，只收購嘉義生產的檜木，起初時，只要是檜木舊收購，連檜木的品種都不了解。當越收越多的時候，開始研究檜木的品種。才瞭解台灣的檜木分成兩大類，黃扁柏與紅扁柏，林聰明詳細地說著，這兩種扁柏品種的差異性，分別是薄皮與硬殼。用更簡單的方式說，一個是看門面，一個是看內在。黃扁柏適合當衣櫥門板，紅扁柏適合當屋子的棟樑。
目前林聰明沙鍋魚頭總店所在地是日治時期就開業的「振山眼科醫院」建物，由於這棟房子老舊，林聰明開始想著要將這老屋整修，整棟木結構房屋的工程浩大，完全不假他人之手，因此整修的時間比一般房屋修繕的工期多了一倍之多。目前店內所使用的桌椅都是聰明老闆從年輕時代開始收藏的物品 ，現在紛紛派上用場，來店裡用餐的客人無不讚嘆老闆對這間房子的用心。
老房子老了、壞了、塌了，大部份的屋主都是拆掉重建，而林大哥重新維修整理加已賦予他新的生命價值。林聰明大哥才是嘉義希諾其板仔厝的維修鼻祖，聰明也笑稱環保局應該要頒發獎狀給他。
(中時)
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