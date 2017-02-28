不只賣魚頭 他成台灣希諾其收藏達人

林聰明沙鍋魚頭店內裝潢擺設，都是老闆自己收購舊檜木改造的。(余信賢攝）

林聰明沙鍋魚頭店內裝潢擺設都是老闆自己收購舊檜木改造的。(余信賢攝）

目前林聰明沙鍋魚頭店內所使用的桌椅都是老闆從年輕時代開始收藏的物品，來店裡用餐的客人無不讚嘆老闆對這間房子的用心。(余信賢攝）

目前林聰明沙鍋魚頭總店所在地是日治時期就開業的「振山眼科醫院」建物。(余信賢攝）

林聰明沙鍋魚頭店內裝潢擺設都是老闆自己收購改造的。(余信賢攝）

嘉義市中正路舊稱二通，這條中正路上的舊屋大部分是日治時代所建造的，在日治時代，日本人到嘉義阿里山上開伐高山檜木，將高級檜木運回日本本土使用，在當年也造就了嘉義市成為木業城市。嘉義的耆老笑稱，當年走在嘉義市隨時都可以踢到希諾其（檜木日語）。在嘉義市中正路上，一家排隊名店砂鍋魚頭的老闆林聰明居然是個台灣希諾其收藏達人。

林聰明在接下父親林進卿的沙鍋魚頭生意後，在民國90年左右時開始帶妻小出國旅遊，後來去了日本旅遊時，在新宿附近見到日本皇宮前有兩支檜木製成的柱子，上面寫著come from Taiwan，自己心裡就很氣，為什麼在台灣的嘉義人都沒有任何的希諾其文化呢？

從日本回到嘉義後，便去向木材商詢問檜木價格，沒想到檜木價格居人是這麼高價，後轉為收購檜木舊料。開始在收購檜木時，只收購嘉義生產的檜木，起初時，只要是檜木舊收購，連檜木的品種都不了解。當越收越多的時候，開始研究檜木的品種。才瞭解台灣的檜木分成兩大類，黃扁柏與紅扁柏，林聰明詳細地說著，這兩種扁柏品種的差異性，分別是薄皮與硬殼。用更簡單的方式說，一個是看門面，一個是看內在。黃扁柏適合當衣櫥門板，紅扁柏適合當屋子的棟樑。

目前林聰明沙鍋魚頭總店所在地是日治時期就開業的「振山眼科醫院」建物，由於這棟房子老舊，林聰明開始想著要將這老屋整修，整棟木結構房屋的工程浩大，完全不假他人之手，因此整修的時間比一般房屋修繕的工期多了一倍之多。目前店內所使用的桌椅都是聰明老闆從年輕時代開始收藏的物品 ，現在紛紛派上用場，來店裡用餐的客人無不讚嘆老闆對這間房子的用心。

老房子老了、壞了、塌了，大部份的屋主都是拆掉重建，而林大哥重新維修整理加已賦予他新的生命價值。林聰明大哥才是嘉義希諾其板仔厝的維修鼻祖，聰明也笑稱環保局應該要頒發獎狀給他。

(中時)